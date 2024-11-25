Москва, 25 ноября, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Центральный банк России планирует продлить до конца 2025 года право банков не указывать в финансовой отчётности данные, которые чувствительны к санкционному риску. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба ЦБ.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Положение действует с 1 января по 31 декабря 2024 года. К информации, которая может повлечь санкции, относятся данные о структуре собственности, составе управления, условиях реорганизации, а также сведения, затрагивающие финансово-хозяйственную деятельность банков при их слиянии, присоединении и преобразовании.

«Такой подход позволит поддерживать баланс интересов между потребностями рынка в информации и необходимостью ограничивать риски для банков и их клиентов от санкционного давления», — говорится на сайте ЦБ.

Как передавало ИА Регнум, минфин США 21 ноября заявил о риске попасть под санкции для организаций, которые присоединятся к Системе передачи финансовых сообщений России, созданной в 2014 году Центробанком РФ для альтернативы международной сети SWIFT. Также ведомство призвало быть осторожней при сотрудничестве с организациями, подключёнными к системе.

При этом 8 ноября США на полгода сняли санкции с 11 российских банков для того, чтобы они могли совершать сделки, связанные с добычей, переработкой, транспортировкой и закупкой угля, древесины, возобновляемых источников энергии и изотопов урана. Режим будет действовать до 30 апреля для исключения рисков перебоев в обеспечении энергоресурсами в зимний период.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 2 ноября заявил, что страны БРИКС разработали механизмы по альтернативным платёжным механизмам. Участники объединения стремятся к использованию в расчётах национальных валют.