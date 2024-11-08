Вашингтон, 8 ноября, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Минфин США на полгода снял санкции с 11 российских банков, передаёт 8 ноября «РИА Новости» со ссылкой на сообщение американского ведомства.

Global Look Press

Разрешено совершать сделки, связанные с энергетикой, с Банком России, а также такими банками, как «Открытие», «Зенит», «Санкт-Петербург», «Совкомбанк», «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-банк», «Внешэкономбанк», «Росбанк» и Национальный клиринговый центр.

Из-под санкций также выведены «дочки» и подконтрольные структуры данных финансовых учреждений, где доля собственности превышает 50%. Речь идёт о сделках, связанных с добычей, переработкой, транспортировкой и закупкой угля, древесины, возобновляемых источников энергии и изотопов урана.

Ограничения сняты на период до 30 апреля.

Основная цель временного снятия санкций — «подстраховаться» во избежание перебоев в обеспечении энергоресурсами в зимний период, сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета Financial Times, ссылаясь на осведомлённые источники, сообщала, что после победы Дональда Трампа на выборах президента США в западных банках обсуждают возможную отмену санкций против России. Россия не ожидает, что с приходом к власти Трампа США изменят экономическую риторику в отношении Москвы, заявил в свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Помимо СВО, Россия ведёт финансовые войны с недружественными странами, которые обложили РФ санкциями в части расчётов в иностранных валютах и международных платежей, заявил 6 ноября министр финансов России Антон Силуанов. Россия прошла проверку на прочность, и, несмотря на многочисленные санкции, экономика страны работает, а темпы её роста выше мировых, отметил глава Минфина.