Вашингтон, 21 ноября, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Минфин США 21 ноября заявил о «значительных рисках» санкций для иностранных структур, которые присоединяются к системе передачи финансовых сообщений России (СПФС).

Alex Wong / Global Look Press

СПФС была создана Банком России в 2014 году как альтернатива международной сети SWIFT, чтобы минимизировать влияние санкций, сказано в заявлении управления по контролю за иностранными активами минфина США.

Россия использует СПФС для поддержания международных финансовых связей, обхода санкций и финансирования военных операций, заявлено в документе.

Подключение к СПФС может привести к включению иностранных финансовых структур в санкционный список, отметил минфин США, также призвав проявлять осторожность при взаимодействии с организациями, уже подключёнными к СПФС.

Ранее 21 ноября сообщалось, что США ввели санкции против ряда российских финансовых организаций, включая «Газпромбанк». В санкционные списки были внесены глава департамента национальной платёжной системы Банка России Алла Бакина и первые заместители председателя ЦБ Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин.

Как передавало ИА Регнум, в январе Чистюхин провёл презентацию созданного ЦБ аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС). К ней подключились 557 банков и компаний, в том числе 159 нерезидентов из 20 стран мира.

Государства БРИКС занимаются созданием собственного аналога системы SWIFT, который будет обеспечивать обмен финансовой информацией между центральными банками, заявил в октябре президент России Владимир Путин.

Страны «Большой семёрки» и ЕС изучают способы затянуть «гайки» в отношении банков, которые используют Систему передачи финансовых сообщений Банка России, сообщало 1 июня агентство Bloomberg. Использование СПФС в 2023 году выросло почти в три раза по сравнению с 2022 годом, отмечалось в публикации.