Москва, 2 ноября, 2024, 23:47 — ИА Регнум. Страны межгосударственного объединения БРИКС уже разработали механизмы по альтернативным платёжным механизмам, заявил 2 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS.

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«Перед завершающей частью российского председательства все хотят создавать альтернативные платёжные механизмы: межбанковские расчёты, использующие национальные валюты, механизмы страхования», — сообщил Лавров.

По его словам, эта задача стояла на повестке дня саммита БРИКС в Казани и на других встречах глав финансовых ведомств и центробанков. Рекомендации по созданию подобных механизмов уже разработаны, подчеркнул Лавров.

Альтернативные платёжные механизмы не направлены против системы, сложившейся округ доллара, а рассматриваются как параллельная система на фоне становления доллара агрессивным оружием в мировой экономике. По словам Лаврова, Соединённые Штаты Америки в современном мире оказались в отчаянном положении, из-за чего Вашингтон попытается использовать все, даже запрещённые приёмы, сохранить свою гегемонию, в связи с чем странам необходимо обезопасить себя от долларового произвола.

Как передавало ИА Регнум, ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил, что РФ будет выгоден полный отказ от американской валюты в международных расчётах в пользу национальных валют в расчётах с дружественных странах.

26 сентября президент России Владимир Путин сообщил, что партнёры заинтересованы в переходе на национальные валюты для расчётов за экспорт. По его словам, доля рубля во внешнеторговых расчётах России приближается к 40%, в то время как российская сторона работает со странами БРИКС над созданием собственного платёжного контура для независимого обслуживания внешней торговли.