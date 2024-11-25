Лондон, 25 ноября, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Применение российской новейшей ракеты средней дальности «Орешник» на Украине обозначило новый этап конфликта. Об этом 25 ноября заявил британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube.

Кадр из видео Момент удара «Орешника» по заводу «Южмаш»

По его словам, использование подобного вооружения стало важнейшей революцией, так как снаряд неуязвим для украинских и западных систем противовоздушной обороны.

«Я думаю, это меняет всю технологию ведения <конфликта>», — отметил аналитик.

Как сообщало ИА Регнум, Россия 21 ноября нанесла удар ракетой «Орешник» в неядерном оснащении по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это стало ответом на применение Киевом дальнобойного оружия Запада против России. Такое вооружение невозможно использовать без прямого участия иностранных специалистов и конфликт приобрёл глобальный характер, подчеркнул глава государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 ноября заявил, что действия Запада привели к беспрецедентной эскалации, события по масштабу превосходят Карибский кризис. Удар ракетой «Орешник» был предупреждением для Запада, отметил представитель Кремля.

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что удар российской баллистической ракетой средней дальности вызвал волнение среди украинцев. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины и другие ведомства приступили к изучению обломков ракеты. К ним, помимо специалистов, допустили иностранные СМИ.