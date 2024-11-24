Киев, 24 ноября, 2024, 23:36 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, в отличие от своего советника Михаила Подоляка, не отрицает наличия в России новейшей баллистической ракеты «Орешник» и даже заявил, что Служба безопасности Украины и другие ведомства приступили к изучению обломков ракеты. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Keystone Press Agency/Global Look Press Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Продолжаются экспертизы, работа с партнёрами для установления всех деталей и всех характеристик этой ракеты», — признался Зеленский.

Киевский лидер не упустил случая вновь попросить у «мира» помощи в противостоянии России.

К обломкам ракеты, помимо специалистов, допустили иностранные СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что ракеты «Орешник» якобы не существует. По его утверждениям, название ракеты будто бы «выдумал» президент РФ Владимир Путин. Подоляк также добавил, что речь якобы идёт о межконтинентальном баллистическом оружии, которое зафиксировано в договорах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это заявление посоветовала Киеву удостовериться, функционирует ли украинское предприятие «Южмаш». Именно по этому объекту был нанесён удар ракетной системой «Орешник».

21 ноября Путин в ходе обращения заявил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». По его словам, испытания ракетной системы в боевых условиях ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении РФ.

22 ноября президент отметил, что Россия продолжит проведение испытаний новейшей баллистической ракеты «Орешник», в том числе в зоне боевых действий. Он также добавил, что необходимый для этого запас ракетных систем у страны имеется.