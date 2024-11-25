Москва, 25 ноября, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Запись переговоров авиадиспетчеров в Вильнюсе в момент катастрофы грузового самолёта Boeing-737 компании DHL опубликовало 25 ноября «РИА Новости».

Mindaugas Kulbis/AP/TASS

«Отменяйте ваш вылет и возвращайтесь… У нас тут крушение самолёта… Потребуется некоторое время», — говорит диспетчер, обращаясь к другим бортам.

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 ноября в районе аэропорта Вильнюса потерпел крушение самолёт, арендованный компанией DHL. Воздушное судно следовало из Лейпцига и должно было совершить посадку в аэропорту, но разбилось в нескольких километрах от него.

Разбирая обломки самолёта, спасатели обнаружили пилота и ещё двух человек, находившихся на борту. Пилот скончался от полученных травм, двоих пострадавших госпитализировали.

Глава литовского Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас заявил, что крушение могло произойти по техническим причинам. Он подчеркнул, что окончательные выводы делать слишком рано.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сообщил, что в зоне падения самолёта объявлен режим чрезвычайной ситуации для сбора особо опасных веществ и ликвидации последствий аварии. По его словам, зафиксирован разлив авиационного топлива.