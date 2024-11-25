Москва, 25 ноября, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки восемь баллистических ракет. Об этом 25 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь баллистических ракет, шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сказал он.

Генерал добавил, что российские войска нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктуре военных аэродромов и скоплениям живой силы и техники ВСУ в 138 районах.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что британские ракетные системы Storm Shadow, а также американские ATACMS и HIMARS применялись для ударов по военным объектам в Брянской и Курской областях. Он отметил, что благодаря работе российских средств ПВО цели противника достигнуты не были. Российский лидер подчеркнул, что с этого момента спровоцированный Западом конфликт приобрёл элементы глобального характера.

В ответ на удары западным оружием Россия испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности. ВС РФ нанесли комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске, применив баллистическую ракету «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания ракеты прошли успешно, цель пуска была достигнута, констатировал глава государства.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев рассказал в беседе с ИА Регнум, что ракеты ATACMS и Storm Shadow — это очень сложные технологии, и чтобы их запускать, нужно учиться около пяти лет. По мнению эксперта, таких специалистов на Украине в настоящее время точно нет. Политолог отметил, что системы наведения, обслуживания, выдачи полётных заданий и координации есть только у США, Британии и Франции.