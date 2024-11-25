Москва, 25 ноября, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного научно-практического форума «Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти», отметив важность проекта в сбережении исторической памяти. Телеграмма 25 ноября опубликована на сайте Кремля.

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев/POOL

«Ваш востребованный научный, просветительский проект служит важной, благородной цели — сбережению нашей исторической памяти, патриотическому воспитанию молодёжи — и объединяет своей высокой миссией людей разных поколений, возрастов и профессий», — отметил глава государства.

По словам Путина, пятый форум является особенным, так как на нём впервые представлены результаты проделанной работы, в числе которых — ранее неизвестные архивные документы, подтверждающие геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Российский лидер выразил уверенность, что в рамках форума участники наметят новые цели и направления деятельности, а также поделятся накопленным опытом.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Путин отметил важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Для этого в России существует ряд движений и акций, призванных познакомить граждан, в том числе молодых людей, с историей и местами боевой славы.

В январе текущего года глава государства во время церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны — пообещал, что Россия сделает всё для полного истребления нацизма. Он отметил, что у преступлений нацистов нет срока давности и каждое из деяний продолжат расследовать.

20 сентября Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил проблему искажения истории извне. Он отметил, что в последнее время историю стали использовать как средство достижения политических целей в отношении России. По словам президента, как правило, делается это недобросовестным способом.