Санкт-Петербург, 20 сентября, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил проблему искажения истории извне. Об этом сообщила 20 сентября пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин

Российский лидер принял участие в совещании по видеосвязи из Санкт-Петербурга. Он отметил, что на первый взгляд тема не имеет прямого отношения к вопросам обеспечения безопасности и её обсуждение чаще проводят в научной среде.

«Тем не менее в последние годы история очень часто используется в современной политике как средство достижения определённых политических целей в отношении нашей страны. Причём делается это зачастую весьма недобросовестным способом», — сказал глава государства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3917428" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Докладчиками на совещании выступили глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Владимир Мединский.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Путин отметил важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Для этого в России существует ряд движений и акций, призванных познакомить граждан, в том числе молодых людей, с историей и местами боевой славы.

В мае 2024 года президент США Джо Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты спасли мир. По словам главы государства, американские военные якобы победили фашизм и создали сильные альянсы. На это в российском МИД заявили, что американские президенты через одного страдают синдромом исторического ревизионизма.

Тогда же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал отказ Байдена упомянуть роль СССР в борьбе с фашизмом с общим трендом на Западе на извращение истории. Спикер Кремля также назвал чудовищным лишение народа исторических знаний, потому что это может привести к непониманию опасности возрождения фашизма.