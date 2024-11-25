Дублин, 25 ноября, 2024, 09:31 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден из мести намерен передать киевскому режиму американские дальнобойные крылатые ракеты JASSM. Такое мнение 25 ноября высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X (ранее Twitter).

Alik Keplicz/AP/TASS

«Идиотизм плана мести Байдена становится ещё более очевидным», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, телеканал CNN 9 октября проинформировал о подготовке главнокомандующим объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи списка вооружений и техники для дальнейших поставок Киеву. Уточнялось, что в это число вошли крылатые ракеты большой дальности класса «воздух — земля» JASSM и система связи Link 16.

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет 24 ноября рекомендовал США отказаться от поставок американских крылатых ракет Украине. По его словам, Вашингтон в противном случае встанет на «скользкую дорогу» в пропасть, с которой у него не получится свернуть.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 сентября заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский хочет напрямую вовлечь НАТО в военные действия против России. Таким же образом ведут себя власти Израиля, которые пытаются втянуть США в боевые действия на Ближнем Востоке, добавил глава МИД РФ.