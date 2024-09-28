Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2024, 20:37 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет напрямую вовлечь НАТО в боевые действия против России, заявил 28 сентября на пресс-конференции в ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Mark Schiefelbein/AP/TASS Президент Украины Владимир Зеленский

Схожим образом ведут себя власти Израиля, пытающиеся втянуть США в военные действия на Ближнем Востоке, отметил министр.

«Зеленский тоже делает всё, чтобы спровоцировать вовлечение в боевые действия, в прямые боевые действия, стран НАТО. И затем просто отойдёт в сторонку и будет смотреть на то, что, как он считает, его спасёт», — заявил Лавров.

Как передавало ИА Регнум, ранее 28 сентября в ходе своего выступления на Генассамблее ООН Лавров сказал, что самоубийственные попытки воевать до победы с ядерной державой, каковой является Россия, бессмысленны и опасны.

Также в ходе выступления на Генассамблее министр заявил, что если ранее США и Британия рассчитывали победить РФ руками неонацистского киевского режима, то теперь они готовят Европу к самоубийственной авантюре против России.

25 сентября президент РФ Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. В обновлённой редакции доктрины агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ. Кроме того, нападение на РФ с использованием обычного оружия при возникновении критической угрозы суверенитету страны также может повлечь за собой ядерный ответ.