Симферополь, 24 ноября, 2024, 04:37 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Соединённые Штаты встанут на «скользкую дорогу», если одобрят поставку ВСУ новых крылатых дальнобойных ракет JASSM.

U.S. Air Force Крылатая ракета AGM-158 JASSM

По мнению парламентария, если Вашингтон «рискнёт пойти скользкой дорогой», с неё вряд ли удастся свернуть.

«И путь этот имеет только одно направление — в пропасть», — пояснил Шеремет в разговоре с «РИА Новости».

При этом депутат подчеркнул, что крылатые ракеты JASSM не смогут переломить бедственную для ВСУ ситуацию на фронте.

«В преддверии суровой зимы ракеты нужны Киеву не больше, чем мёртвому галоши, но таким образом вцепившийся в президентское кресло президент Джо Байден пытается спровоцировать Россию на максимальное обострение конфликта и применение ею ещё более разрушительного оружия», — резюмировал Михаил Шеремет.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники проинформировал, что главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи подготовил список вооружений и техники для дальнейшей передачи Украине. По данным журналистов, в указанный перечень вошли крылатая ракета большой дальности класса «воздух — земля» JASSM и система связи, известная как Link 16.

Власти Канады поставят Киеву свыше 80 тыс. двигателей для неуправляемых авиационных ракет CRV-7, включая уже списанные, а также 1,3 тыс. боеголовок к этим снарядам.

Россия не оставит без ответа удары по своей территории дальнобойным оружием. Это касается не только Украины, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов («Единая Россия»). При этом он не назвал, какие именно последуют удары. Однако противникам мало не покажется, отсидеться в тылу ни у кого не получится, заключил парламентарий.

Глава МИД России Сергей Лавров 28 сентября заявил, что Зеленский хочет напрямую вовлечь НАТО в боевые действия против России. Дипломат отметил, что схожим образом ведут себя власти Израиля, пытающиеся втянуть США в бои на Ближнем Востоке.