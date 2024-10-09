Вашингтон, 9 октября, 2024, 07:41 — ИА Регнум. Список вооружений и техники США для дальнейшей поставки Украине подготовил главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. Об этом 8 октября сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.

Василий Иванов ИА REGNUM Зарубежное огнестрельное оружие, применяемое бойцами ВСУ

Журналисты отметили, что Каволи составил перечень систем вооружения, которыми располагают США. Они якобы могут помочь Украине в борьбе с Россией, но до этого администрация Белого дома их ещё не предоставляла.

По данным источников, в список вошли крылатая ракета большой дальности класса «воздух — земля» JASSM и система связи, известная как Link 16, используемая США и НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября появилась информация о планах США согласовать передачу Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM, адаптированных к использованию американскими истребителями F-16. Их дальность в зависимости от модификации составляет от 370 до 980 км. По данным агентства Reuters, в случае положительного решения Киеву придётся ждать это оружие несколько месяцев.

Россия не оставит без ответа удары по своей территории дальнобойным оружием. Это касается не только Украины, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов («Единая Россия»). При этом он не назвал, какие именно последуют удары. Однако противникам мало не покажется, отсидеться в тылу ни у кого не получится, заключил парламентарий.