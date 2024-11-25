Москва, 25 ноября, 2024, 07:47 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны за ночь 25 ноября уничтожили 23 украинских беспилотника в небе над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Больше всего вражеских дронов было сбито над Калужской областью — восемь. Ещё семь БПЛА силы ПВО уничтожили на территории Курской области.

В небе над Брянской областью удалось обнаружить и сбить пять дронов ВСУ. В Белгородской области уничтожили три БПЛА.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что силами ПВО в небе над регионом, помимо семи беспилотников, были уничтожены семь украинских ракет.

На окраине Калуги ночью 25 ноября подразделения противовоздушной обороны уничтожили три вражеских беспилотника. В результате падения обломков на территории промышленного предприятия возник пожар. Пострадавших нет.

В Белгороде в результате падения обломков БПЛА вечером 24 ноября пробита кровля веранды частного дома. В посёлке Северном также повреждена кровля частного дома.