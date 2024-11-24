Калуга, 25 ноября, 2024, 02:13 — ИА Регнум. На окраине Калуги ночью 25 ноября подразделения противовоздушной обороны уничтожили три вражеских беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор области Владислав Шапша.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Глава региона добавил, что в результате падения обломков сбитых дронов на территории промышленного предприятия возник пожар.

В результате инцидента, по предварительной информации, никто не пострадал. На месте работают сотрудники МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, в небе над Брянской областью подразделения ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников.

В Белгороде в результате падения обломков БПЛА вечером 24 ноября пробита кровля веранды частного дома. В посёлке Северный также повреждена кровля частного дома.