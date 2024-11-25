Курск, 25 ноября, 2024, 07:01 — ИА Регнум. В Курской области подразделения противовоздушной обороны ночью 25 ноября отбивали атаку ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Губернатор Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале сообщил, что силами ПВО в небе над регионом были сбиты семь украинских ракет и семь беспилотников.

Глава области попросил население не приближаться к обломкам дронов и ракет, а при их обнаружении информировать экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, на окраине Калуги ночью 25 ноября подразделения противовоздушной обороны уничтожили три вражеских беспилотника. В результате падения обломков на территории промышленного предприятия возник пожар. Пострадавших нет.

В небе над Брянской областью подразделения ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников.

В Белгороде в результате падения обломков БПЛА вечером 24 ноября пробита кровля веранды частного дома. В посёлке Северном также повреждена кровля частного дома.