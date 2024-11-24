Белгород, 24 ноября, 2024, 22:55 — ИА Регнум. Над Белгородом и Белгородским районом средствами противовоздушной обороны вечером 24 ноября были сбиты несколько украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

РИА Новости

По предварительной информации, пострадавших нет.

«В Белгороде в результате падения обломков БПЛА пробита кровля веранды частного дома. В посёлке Северный также повреждена кровля частного дома», — написал Гладков.

Губернатор уточнил, что подомовой обход будет продолжен утром 25 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения российской воинской группировки «Центр» нанесли поражение украинскому штурмовому батальону «Шквал» на территории ДНР. В минувшие сутки ВС РФ нанесли поражение формированиям 24-й, 37-й, 100-й механизированных, 152-й пехотной бригад, штурмового батальона «Шквал» ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Шевченко, Катериновка, Клебан-Бык, Заря, Новая Полтавка и Улаклы.

Также российские военные отразили 10 контратак противника. ВСУ в зоне действия группировки потеряли до 380 бойцов, американскую боевую бронированную машину MaxxPro, орудие Д-20, гаубицу «Мста-Б», две гаубицы Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Общие потери противника за сутки в зоне проведения спецоперации составили до 1545 бойцов.

Подразделения противовоздушной обороны за ночь 24 ноября уничтожили и перехватили в небе над регионами РФ 34 вражеских беспилотника.

Помимо 27 беспилотников, в небе над Курской областью ночью были сбиты две украинские ракеты.