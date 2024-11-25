Анталья, Турция, 25 ноября, 2024, 06:47 — ИА Регнум. В Анталье международный аэропорт возобновил приём рейсов после грубой посадки самолёта авиакомпании «Азимут», прилетевшего из Сочи 24 ноября и загоревшегося на ВПП.

Richard Lewis Аэропорт Антальи

Согласно информации онлайн-табло воздушной гавани, начался приём прилетающих самолётов. Ранее аэропорт работал только на вылет рейсов с ВПП, используемой военными.

Прилёт рейса Анталья — Сочи ожидается в российском аэропорту в понедельник в 11:54.

Как сообщало ИА Регнум, все пассажиры прилетевшего из Сочи и загоревшегося при совершении посадки самолёта Sukhoi Superjet 100 живы и здоровы, рассказал находившийся на борту капитан-стажёр Андрей Прядкин. Росавиация разбирается с инцидентом. Пожар потушили. Эвакуировали 89 пассажиров и шесть членов экипажа.

Пассажиры готовят коллективный иск к авиакомпании «Азимут».

Генконсульство России в турецкой Анталье совместно с Росавиацией и авиакомпанией «Азимут» решает проблемы, возникшие после возгорания самолёта Sukhoi Superjet 100 с пассажирами на борту. Удалось закрыть вопрос с пропуском на территорию Турции десятерых россиян, которые остались без загранпаспортов в результате пожара.