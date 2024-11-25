Анталья, Турция, 25 ноября, 2024, 06:20 — ИА Регнум. Генконсульство России в турецкой Анталье совместно с Росавиацией и авиакомпанией «Азимут» решает проблемы, возникшие после возгорания самолёта Sukhoi Superjet 100 с пассажирами на борту, сообщили 25 ноября в дипмиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданские самолёты

Так, удалось закрыть вопрос с пропуском на территорию Турции десятерых россиян, которые остались без загранпаспортов в результате пожара. Часть прилетевших из Сочи пассажиров благополучно покинули аэропорт.

Дипломаты пояснили, что пассажиры, которые должны были вернуться в Россию обратным рейсом, размещены в гостинице до прибытия резервного борта.

«Тем пассажирам, которые дожидаются выдачи багажа, предоставили питание», — заверили в дипмиссии, подчеркнув, что контакты с турецкой стороной по поводу ЧП продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, все пассажиры прилетевшего из Сочи и загоревшегося при совершении посадки самолёта Sukhoi Superjet 100 живы и здоровы, рассказал находившийся на борту капитан-стажёр Андрей Прядкин. Росавиация разбирается с инцидентом. Пожар потушили. Эвакуировали 89 пассажиров и шесть членов экипажа.

При посадке самолёта российской авиакомпании «Азимут» в аэропорту турецкой Антальи произошёл резкий удар и отключилось электричество в салоне. Подробности происшествия рассказала одна из пассажиров загоревшегося самолёта Евгения Лавриненко. Пассажиры готовят коллективный иск к авиакомпании «Азимут».