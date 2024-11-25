Анкара, 25 ноября, 2024, 03:54 — ИА Регнум. Все пассажиры прилетевшего из Сочи и загоревшегося при совершении посадки самолёта Sukhoi Superjet 100 живы и здоровы. Об этом Mash рассказал находившийся на борту капитан-стажёр Андрей Прядкин.

SuperJet International Sukhoi Superjet 100

«Всё хорошо, все живы, все здоровы, всё нормально», — сказал пилот.

Капитан-стажёр не стал сообщать подробности происшествия, заверив, что поступит официальный комментарий от авиакомпании. Загоревшийся в Анталье самолёт принадлежит АК «Азимут».

Как сообщало ИА Регнум, при посадке самолёта Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» в аэропорту турецкой Антальи произошёл резкий удар и отключилось электричество в салоне. Подробности происшествия рассказала одна из пассажиров загоревшегося самолёта Евгения Лавриненко.

Росавиация разбирается с инцидентом. Уточняется, что при возгорании самолёта никто не погиб. Пожар потушили. Эвакуировали 89 пассажиров и шесть членов экипажа.

Пассажиры загоревшегося при совершении грубой посадки самолёта Sukhoi Superjet 100 готовят коллективный иск к авиакомпании «Азимут».