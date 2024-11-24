Москва, 25 ноября, 2024, 00:22 — ИА Регнум. Посольство РФ находится в тесном контакте с властями Турции по ситуации с пожаром на борту самолёта Superjet 100 в аэропорту Антальи. Российские дипломаты прибыли в аэропорт, сообщила «РИА Новости» представитель МИД России Мария Захарова.

Aviakompaniya-azimut.ru Самолёт авиакомпании «Азимут»

Российский дипломат заверила, что всем пассажирам загоревшегося самолёта будет оказана необходимая помощь.

«В ближайшее время российские дипломаты поделятся информацией о ситуации с места пожара, куда они срочно выехали», — добавила Захарова.

Никто из пассажиров не пострадал, все оперативно были эвакуированы.

Как сообщало ИА Регнум, в аэропорту турецкой Антальи 24 ноября загорелся самолёт Sukhoi Superjet 100-95LR, прилетевший из Сочи. Пожар начался на борту именно в момент посадки. Самолёт принадлежит компании «Азимут». Предположительно, огонь начался в двигателе.

Росавиация разбирается с инцидентом. Уточняется, что при возгорании самолёта никто не погиб. Пожар потушили. Эвакуировали 89 пассажиров и шесть членов экипажа.

Самолёт авиакомпании Utair совершил экстренную посадку в аэропорту Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ). На борту лайнера, следовавшего из Тюмени в Новый Уренгой, находились 94 пассажира.