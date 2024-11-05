Ханты-Мансийск, 5 ноября, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании Utair, следовавший из Тюмени, совершил экстренную посадку в аэропорту Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ). Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Илья Наймушин/РИА Новости

«В 10:13 (08:13 мск) в аэропорту города Сургута по техническим причинам совершена вынужденная посадка воздушного судна, следующего рейсом ЮТ541 по маршруту Тюмень ― Новый Уренгой», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Причину незапланированной посадки в прокуратуре не уточнили.

На борту лайнера находились 94 пассажира. Воздушное судно заменили. Два часа спустя самолёт благополучно вылетел в пункт назначения.

Сургутская транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 ноября летевший в Уфу самолёт экстренно приземлился в петербургском аэропорту Пулково. Сразу после вылета борта из Санкт-Петербурга сработала сигнализация в багажном отсеке. Командир воздушного судна принял решение развернуть самолёт, выработать топливо и приземлиться. Посадка прошла удачно.

5 ноября самолёт Uzbekistan Аirways, выполнявший рейс Ташкент — Нью-Йорк, менее чем через час полёта вернулся в аэропорт вылета из-за больного пассажира — гражданина России. Пассажира передали бригаде скорой помощи. Самолёт отправился по маршруту через два часа.