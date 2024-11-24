Москва, 24 ноября, 2024, 23:18 — ИА Регнум. В небе над Белгородской областью подразделения противовоздушной обороны России уничтожили вечером 24 ноября два вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

Киевский режим пытался совершить очередную атаку по объектам на территории России около 21:50 мск.

Уточняется, что сбиты были беспилотники самолётного типа.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгороде в результате падения обломков БПЛА пробита кровля веранды частного дома. В посёлке Северный также повреждена кровля частного дома.

Подразделения противовоздушной обороны за ночь 24 ноября уничтожили и перехватили в небе над регионами РФ 34 вражеских беспилотника.

Помимо 27 беспилотников, в небе над Курской областью ночью были сбиты две украинские ракеты.