Силы ПВО сбили два беспилотника в небе над Белгородской областью
Минобороны: силы ПВО сбили два беспилотника в небе над Белгородской областью
Москва, 24 ноября, 2024, 23:18 — ИА Регнум. В небе над Белгородской областью подразделения противовоздушной обороны России уничтожили вечером 24 ноября два вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Киевский режим пытался совершить очередную атаку по объектам на территории России около 21:50 мск.
Уточняется, что сбиты были беспилотники самолётного типа.
Как сообщало ИА Регнум, в Белгороде в результате падения обломков БПЛА пробита кровля веранды частного дома. В посёлке Северный также повреждена кровля частного дома.
Подразделения противовоздушной обороны за ночь 24 ноября уничтожили и перехватили в небе над регионами РФ 34 вражеских беспилотника.
Помимо 27 беспилотников, в небе над Курской областью ночью были сбиты две украинские ракеты.