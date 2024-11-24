Москва, 24 ноября, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны за ночь 24 ноября уничтожили и перехватили в небе над регионами РФ 34 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Самая массированная ночная атака пришлась на Курскую область — над регионом сбили 27 дронов ВСУ.

Ещё четыре беспилотника перехватили в Липецкой области. В небе над Белгородской областью уничтожили два украинских БПЛА. В Орловской области сбили один дрон.

Как передавало ИА Регнум, помимо 27 беспилотников, в небе над Курской областью ночью были сбиты две украинские ракеты. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

22 ноября Минобороны проинформировало, что российские войска за неделю нанесли 30 ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал».