Курск, 24 ноября, 2024, 02:00 — ИА Регнум. В небе над Курской областью ночью 24 ноября подразделения противовоздушной обороны уничтожили две украинские ракеты и 27 беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Глава области поблагодарил бойцов ПВО и попросил население не приближаться к обломкам сбитых дронов и ракет врага.

Информации о последствиях на земле, пострадавших и возможных повреждённых объектах нет.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России за сутки нанесли удары по военным аэродромам Украины, а также по скоплению живой силы и военной техники противника в 149 районах.

22 ноября Минобороны проинформировало, что российские войска за неделю нанесли 30 ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал».

Три российских региона в ночь на 22 ноября подверглись атаке украинских беспилотников. Российские военные сбили 23 дрона ВСУ. Из них средства ПВО 12 дронов уничтожили над Брянской областью, девять БПЛА перехватили в Калужской области, два — в Курской.