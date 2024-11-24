Маркс, Саратовская область, 24 ноября, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Подозреваемого в убийстве мужчины в ходе дорожного конфликта задержали в городе Марксе Саратовской области, сообщает 24 ноября пресс-служба следственного управления СК по региону.

СК России

«В Марксе задержан подозреваемый в убийстве и покушении на убийство местных жителей», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В операции по задержанию 41-летнего мужчины участвовали сотрудники уголовного розыска регионального МВД и специального отряда быстрого реагирования Росгвардии. В ближайшее время с фигурантом проведут следственные действия.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу. Ему инкриминируют убийство и покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ).

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Водителя чёрного «Ленд-Крузера» Рубика А. задержали у него дома на проспекте Строителей. После расстрела водителя и пассажира «Оки» на улице Победы он припарковал автомобиль во дворе и поднялся в квартиру. Мужчина вместе с братом занимается бизнесом, сообщает Telegram-канал Shot.

Как сообщало ИА Регнум, днём 24 ноября в городе Марксе водитель внедорожника несколько раз выстрелил в мужчин, находившихся в салоне «Оки», и скрылся. Один из пострадавших скончался на месте, второму потребовалась медицинская помощь. По предварительным данным, водители не поделили дорогу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.