Маркс, Саратовская область, 24 ноября, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено после дорожного конфликта со стрельбой в городе Марксе Саратовской области, в результате которого один человек погиб и ещё один был ранен, сообщила 24 ноября пресс-служба следственного управления СК по региону.

СК России

«Следователи СК возбудили уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство местных жителей в ходе дорожного конфликта в Марксе», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, возле дома № 11 по улице Победы водитель выстрелил в мужчин, находившихся в салоне другого автомобиля. Один из них скончался на месте, второму потребовалась медицинская помощь.

Стрелявший скрылся, его разыскивают правоохранители.

Как сообщало ИА Регнум, в Марксе водитель «Ленд-Крузера» не поделил дорогу с «Окой», после чего достал пистолет и открыл огонь. Управлявший чёрным внедорожником бородатый мужчина восемь раз выстрелил в 33-летнего автомеханика, находившегося за рулём «Оки», и пассажира. Предположительно, он успел покинуть город. Мужчина мог бросить внедорожник и пересесть в другой автомобиль, в области объявили план «Перехват», сообщал Telegram-канал Shot.