Маркс, Саратовская область, 24 ноября, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Неизвестный открыл огонь в городе Марксе Саратовской области. Есть погибший и раненый, сообщает 24 ноября Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА Регнум

По предварительным данным, стрельба на улице Победы произошла на фоне дорожного конфликта. Водитель «Ленд Крузера» не поделил дорогу с «Окой», после чего достал пистолет и выстрелил в оппонентов.

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Смертельное ранение получил 33-летний Михаил К. Пострадавшего Алексея С. увезли в больницу. Стрелявший скрылся, для его поимки объявлен план «Перехват».

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа на юге Москвы мужчина открыл огонь из пневматического пистолета в ходе конфликта с самокатчиками, в результате пострадал один человек. Инцидент произошёл во 2-м Верхнем Михайловском проезде. Стрелявшего задержали.

В конце августа в подмосковном Щёлково вспыхнул дорожный конфликт с участием водителя свадебного автобуса и мужчин, передвигавшихся на внедорожнике. Мужчины с оружием напали на микроавтобус и разбили пассажирское стекло, а затем скрылись. В результате пострадали пассажиры, в том числе дети. Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали нападавших. Против них возбудили уголовное дело по статье о групповом хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.