Лондон, 24 ноября, 2024, 16:29 — ИА Регнум. В окружении избранного президента США Дональда Трампа есть люди, которые могут поддержать российские условия для начала мирных переговоров по Украине, отметил в своей статье для газеты The Guardian старший научный сотрудник Университета Джонса Хопкинса Питер Померанцев.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

Россия требует демилитаризации Украины под политическим контролем Кремля, заявил автор. Соратники Трампа могут согласиться с этими требованиями при условии, что Россия прекратит военное сотрудничество с Китаем, считает он.

«Россия всегда требовала демилитаризации Украины под фактическим политическим контролем Кремля. В окружении Трампа есть люди, которые могли бы согласиться на это — особенно если Россия разорвёт военные отношения с Китаем. Но откажется ли (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин от своего стратегического партнёрства с Си (Цзиньпином. — Прим. ред.) ради непредсказуемой Америки?» — сказано в статье.

Киевский режим может пообещать Трампу, чтобы склонить его на свою сторону, доступ к природным ресурсам Украины, отметил автор. Решение избранного президента США будет зависеть и от его переговоров со странами ЕС и Великобританией, которые могут предложить новые торговые преференции для США, увеличение вклада в финансирование НАТО, усиление давления на Иран, помощь в торговой войне США с Китаем и отправку миротворцев на Украину, сказано также в публикации.

Как передавало ИА Регнум, после победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

Действия будущей администрации США пока трудно предсказать, отмечал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Если Трамп проявит готовность прислушаться и понять причины начала спецоперации, это может создать основу для мирного диалога, указывал он.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее допустил, что Трампу удастся добиться урегулирования конфликта на Украине, поскольку избранный президент США является прагматичным политиком, а «ключи», необходимые для урегулирования, находятся в Вашингтоне.

Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.