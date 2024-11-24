Москва, 24 ноября, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Москве ещё предстоит понять, сохранит ли избранный президент США Дональд Трамп курс действующей администрации Белого дома или же будет менять его, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Global Look Press/Allison Robbert — Pool via CNP/Consolidated News Photos

«Мы с вами не носим розовые очки, и пока ещё нам только предстоит понять, станет ли Трамп продолжателем вот этой линии (действующего президента США Джо Байдена. — Прим. ред.) или он будет её менять. Мы этого не знаем. Мы увидим это с вами в третьей декаде января (после инаугурации. — Прим. ред.)», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

При этом на вопрос о возможном сговоре между Трампом и Байденом российский пресс-секретарь ответил иронично: «Оставим это сторонникам теорий заговоров».

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября, после победы на выборах президента США, Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Также он неоднократно утверждал, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

Однако 17 ноября газета The New York Times сообщила, что Байден впервые разрешил применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории.

Действия администрации Байдена по Украине являются стремлением «нагадить» будущей администрации Трампа, отмечал ранее глава МИД России Сергей Лавров.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил, что власти Словакии видят в этом шаге попытку уходящей администрации Белого дома создать помехи для Трампа. Он уточнил, что окружение Байдена хочет ограничить возможности республиканца в вопросе ведения мирных переговоров.

21 ноября президент России Владимир Путин рассказал, что в ответ на удары по России западными дальнобойными ракетами ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой комплекса «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.