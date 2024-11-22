Белград, 22 ноября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Решение действующего президента США Джо Байдена позволить Киеву наносить удары американскими дальнобойными ракетами вглубь РФ провоцирует эскалацию, заявил 22 ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

ZUZANA GOGOVA/EPA/ТАСС Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Он назвал такой шаг Вашингтона «шокирующим».

«Эскалация, вызванная решением Байдена, шокирует, и ей действительно нет места в 2024 году», — отметил глава правительства в интервью «Радио и телевидению Сербии».

По словам Фицо, власти Словакии видят в этом шаге попытку уходящей администрации Белого дома создать помехи для избранного президента США Дональда Трампа. Он уточнил, что окружение Байдена хочет ограничить возможности республиканца в вопросе ведения мирных переговоров.

Премьер-министр подчеркнул, что выступает за начало диалога по урегулированию. Он также добавил, что действующие власти поступают безответственно по отношению ко всему миру.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times сообщила, что Байден впервые разрешил применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Госдеп США не подтвердил и не опроверг эту информацию.

При этом, по данным Минобороны РФ, в ночь на 19 ноября российские средства противовоздушной обороны сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области. Ещё одна ракета была повреждена.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что применение ATACMS для ударов по Брянской области свидетельствует о том, что США хотят эскалации военного конфликта. Он подчеркнул, что без американцев использовать эти высокотехнологичные ракеты Киев не смог бы, на что ранее указывал Путин.

Сын избранного президента США Дональд Трамп — младший назвал имбецилами тех, кто позволил Киеву бить ATACMS вглубь российской территории. Он также выразил мнение, что подобный шаг Байдена продиктован стремлением военно-промышленного комплекса США заработать денег.