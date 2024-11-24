Москва, 24 ноября, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Применение новейшего ракетного комплекса «Орешник» стало решительным ответом на удары вглубь РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости/Министерство обороны РФ

«Они (страны Запада. — Прим. ред.) пошли на то, чтобы игнорировать предупреждение президента России Владимира Путина. И отсюда возникла эта ситуация и потребовались такие решительные шаги и такие жёсткие заявления нашего президента», — сказал он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября Путин заявил, что в минувшие дни против России было применено дальнобойное оружие западных стран, и отметил, что после этого конфликт на Украине приобрёл глобальный характер. Те, кто сомневается, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, подчеркнул глава государства.

Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул президент.

21 ноября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад своими действиями добился от России ответного удара.

В зону поражения ракетного комплекса «Орешник» попадают все без исключения военные объекты на территории всех европейских стран НАТО, отмечал в беседе с ИА Регнум военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.