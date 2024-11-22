Москва, 23 ноября, 2024, 00:00 — ИА Регнум. Применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» изменит ход действий на Украине, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Медведев подчеркнул, что нанесение ударов вглубь России не останется без ответа.

«Наша баллистическая ракета «Орешник» изменит ход действий на Украине», — заверил российский политик.

При этом, по словам Медведева, Вашингтон был проинформирован о запуске «Орешника» в соответствии с обязательствами между двумя странами, чтобы не вызвать международный конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, избранному президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу, возможно, удастся добиться урегулирования украинского конфликта, заявил Дмитрий Медведев 22 ноября.

Ударив гиперзвуковой ракетой «Орешник» по «Южмашу» в Днепропетровске, Россия показала, что у неё есть ракетные системы, которые могут быть применены в ходе как спецоперации, так и в виде ответа на политику НАТО в отношении РФ, заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Орешник» применялся не в ядерном, а в обычном варианте оснащения, но комплекс позволяет использовать и ядерные боевые заряды, добавил эксперт.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия вправе применять собственное оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять своё оружие против РФ. В случае эскалации агрессивных действий Россия ответит так же решительно и зеркально, предупредил российский лидер.