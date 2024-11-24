Париж, 24 ноября, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, ранее заявивший об отсутствии «красных линий» в поддержке Киева, является предателем. Об этом написал 24 ноября лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Global Look Press/Attila Husejnow/Keystone Press Agency Жан-Ноэль Барро

«Безответственные люди, предатели Франции и мира!» — отметил он на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Филиппо также призвал французские власти как можно скорее выйти из НАТО. Он добавил, что выступает за мир и свободную Францию.

Как сообщало ИА Регнум, 23 ноября Жан-Ноэль Барро заявил о праве ВСУ наносить удары по территории России французскими дальнобойными ракетами SCALP. При этом министр не стал подтверждать, использовала ли уже Украина французское оружие.

Он также отметил, что Запад не должен проводить для Киева «красные линии». Помимо этого, Барро допустил, что Франция может отправить своих военных на Украину для помощи ВСУ.

17 ноября газета Le Figaro написала, что Париж и Лондон разрешили Киеву наносить удары вглубь российской территории с помощью предоставленных ВСУ дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow. Позже СМИ удалило эту информацию из своей статьи.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что, «позволяя» наносить удары дальнобойным оружием по России, Франция не поддерживает, а добивает Украину. 21 ноября Минобороны РФ проинформировало, что средства ПВО РФ сбили две британские крылатые ракеты Storm Shadow.

Глава французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян подчеркнул, что удары Киева дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow вглубь территории России являются провокацией по втягиванию стран НАТО в открытое военное столкновение с РФ. Он также предположил, что лидеры западных стран намерены развязать третью мировую войну, не дожидаясь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится в январе 2025 года.