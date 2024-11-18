Париж, 18 ноября, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Информацию о том, что Франция и Великобритания разрешили Украине применять их дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории, удалили из статьи на сайте французского издания Le Figaro.

TASS /ZUMA

В первоначальной версии было указано, что власти обоих государств позволили киевскому режиму «наносить удары вглубь территории России, используя их ракеты SCALP / Storm Shadow». Авторы материала назвали это решение «важным изменением» в украинской военной кампании и напомнили, что ВСУ располагают меньшим количеством франко-британских ракет по сравнению с американскими, такими как ATACMS.

В обновлённой статье говорится, что президент США Джо Байден принял «ожидаемое решение» и разрешил Украине применять американские дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России. При этом газета сослалась на сообщения AFP и газеты The New York Times (NYT), а также напомнила, что президент Франции Эммануэль Макрон призывал к этому в мае, когда находился с визитом в Германии.

Как передавало ИА Регнум, в сообщении NYT от 17 ноября говорится, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Отмечалось, что такое решение связано с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области, что «вызвало необходимость усиления обороны украинских военных». За этим последовала публикация в Le Figaro.

Белый дом, по информации портала Axios, проинформировал Киев о снятии запрета на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь российский территории ещё несколько дней назад. При этом Вашингтон разрешил Киеву наносить такие удары только по территории Курской области.

Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что разрешение на удары вглубь российской территории будет означать прямое вовлечение стран НАТО в украинский конфликт, так как полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие альянса.

27 октября Путин отметил, что Министерство обороны России изучает различные варианты возможных ответов на тот случай, если Украина начнёт применять западное дальнобойное оружие для ударов вглубь территории страны.