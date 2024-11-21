Париж, 21 ноября, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Удары Киева дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow вглубь территории России являются провокацией по втягиванию стран НАТО в открытое военное столкновение с РФ, заявил 20 ноября глава французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

Global Look Press

«Украина впервые запустила британскую ракету прямо на территорию России. Это новая провокация с целью втянуть страны НАТО в безумную войну с Россией», — написал политик на странице в соцсети Х.

Политик также добавил, что лидеры западных стран намерены развязать третью мировую войну, не дожидаясь инагурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится в январе 2025 года.

21 ноября Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО РФ сбили за минувшие сутки две британские крылатые ракеты Storm Shadow. Также российские силы противовоздушной обороны в указанный период сбили шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 67 беспилотников противника.

Ранее британская газета The Times со ссылкой на информированные источники сообщила, что администрация уходящего президента США Джо Байдена одобрила применение Киевом британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

21 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что применение Киевом британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории является новой эскалацией конфликта. Официальный спикер Кремля также заявил, что США используют Украину «как инструмент в своей войне с Россией».