Москва, 24 ноября, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Ракетная система «Орешник» способна нанести неприемлемый ущерб западным столицам, заявил 24 ноября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Global Look Press/IMAGO/BeckerBredel

Речь идёт о считаных минутах, и бомбоубежища не помогут, отметил Медведев в своём Telegram-канале.

«Европа гадает, какой ущерб система может причинить, если головки будут ядерными, можно ли всё-таки сбить эти ракеты и как быстро ракеты достигнут столиц Старого Света. Ответ: ущерб неприемлемый, сбить современными средствами невозможно и речь идёт о минутах. Бомбоубежища не помогут, поэтому надежда только на то, что добрая Россия будет предупреждать о пусках заранее», — написал Медведев.

Лучший для Запада вариант — прекратить поддержку войны и киевского режима, добавил заместитель председателя Совбеза.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября президент Владимир Путин рассказал, что в ответ на удары по России западными дальнобойными ракетами ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой комплекса «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, нет у других стран и аналогичного «Орешнику» оружия, подчеркнул президент. Россия вправе атаковать в том числе объекты стран НАТО, сказал он.

Боевое оснащение ракеты «Орешник» позволяет преодолевать все существующие и перспективные средства противоракетной обороны, отмечал командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев. Ракетным комплексом с гиперзвуковыми блоками можно поражать различные цели — от одиночных до площадных, а также высокозащищённых, с высокой эффективностью, сказал главком РВСН.

В зону поражения ракетного комплекса «Орешник» попадают все без исключения военные объекты на территории всех европейских стран НАТО, отмечал в беседе с ИА Регнум военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.