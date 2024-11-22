Москва, 22 ноября, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Боевое оснащение ракеты «Орешник» позволяет преодолевать все существующие и перспективные средства противоракетной обороны (ПРО), заявил 22 ноября на совещании с президентом Владимиром Путиным командующий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

Кадр из видео Минобороны РФ

Аналогов в мире этот ракетный комплекс не имеет, подчеркнул Каракаев.

«Боевое оснащение ракеты позволяет гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные средства противоракетной обороны. Данным ракетным комплексом с гиперзвуковыми блоками возможно поражать различные цели — от одиночных до площадных, а также высокозащищённых, с высокой эффективностью», — заявил главком РВСН.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул президент.

В зону поражения ракетного комплекса «Орешник» попадают все без исключения военные объекты на территории всех европейских стран НАТО, отметил в беседе с ИА Регнум военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Путин в ходе своего обращения отметил, что в минувшие дни против России было применено дальнобойное оружие западных стран, и заявил, что после этого конфликт на Украине приобрёл глобальный характер. Те, кто сомневается, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, подчеркнул глава государства.