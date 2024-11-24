Москва, 24 ноября, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Европейские страны должны отказаться от поддержки украинского конфликта на фоне применения Россией новейшей ракеты «Орешник», заявил 24 ноября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Telegram/Минобороны России

«Лучше прекращать поддержку конфликта», — написал он в своём Telegram-канале.

Медведев напомнил, что несколько дней назад состоялось первое боевое применение этой баллистической ракеты средней дальности, которая имеет разделяющиеся боеголовки в неядерном исполнении. По словам зампреда Совбеза, сейчас Европа пытается спрогнозировать уровень ущерба в случае, если «Орешник» будет нести ядерные боеголовки.

Кроме того, как отметил Медведев, европейские страны пытаются понять, есть ли возможность перехвата таких ракет и как быстро они долетят до их столиц. Зампреда Совбеза ответил, что существующие средства противоракетной обороны не способны сбить «Орешник», а удар будет неприемлемым и бомбоубежища не помогут.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к личному составу вооружённых сил и гражданам России по поводу ударов западным оружием по территории России, которые противник пытался нанести ракетами ATACMS производства США и системами Storm Shadow производства Британии 19 и 21 ноября.

Глава государства отметил, что в ответ на эти действия Россия нанесла комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Путин также рассказал, что в ходе этого была испытана новейшая ракетная система средней дальности «Орешник».

22 ноября Путин назвал это оружие надёжным гарантом территориальной целостности и суверенитета РФ. Он добавил, что скорость и итоговые результаты разработки данной ракетной системы вызывают восхищение.

Агентство France presse проинформировало, что 26 ноября Совет Украина — НАТО собирается провести экстренное заседание по вопросу о применении Россией ракеты «Орешник».

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что удар ракеты «Орешник» по Украине в ответ на атаки на российскую территорию западным дальнобойным оружием является «пугающей эскалацией». После этих слов он подчеркнул, что ФРГ не собирается передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, а также не планирует позволять Киеву применять оружие, переданное Берлином, для ударов по целям в России.