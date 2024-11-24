Киев, 24 ноября, 2024, 08:31 — ИА Регнум. Антироссийские санкции должны быть существенно усилены без оставления возможности обходить их, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

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«Санкционное давление на Россию должно быть существенно усилено, оно должно стать полным — без каких-либо лазеек», — сказал он на международной конференции по продовольственной безопасности в Киеве.

Выступление спикера транслировал телеканал «Мы — Украина». Он пояснил, что следующий пакет санкций должен отличаться от предыдущих. По словам Стефанчука, это является «вопросом выживания» для Украины.

Кроме того, председатель Рады призвал использовать замороженные активы России для оказания помощи Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября лидеры стран «Большой семёрки» (G7) в совместном заявлении подтвердили свою приверженность позиции «нанести России ущерб» через санкции. В документе также говорилось, что члены объединения будут поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

В мае президент России Владимир Путин заявлял, что санкции Запада привели к обратному эффекту и экономика РФ только растёт. Глава государства уточнил, что санкционные меры преследовали цель разрушить Россию изнутри, однако этого не произошло.

В июне Путин отмечал, что попытки западных стран изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными. Он добавил, что западные страны заморозили активы и валютные резервы России и пытаются подвести юридическую базу под их присвоение, но, несмотря на крючкотворство, воровство останется воровством.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Запад столкнётся с болезненным ответом на изъятие доходов от замороженных российских активов. Дипломат назвала циничным преступлением передачу украденных у России средств на помощь Киеву.

20 ноября министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что Россия воспользуется доходами от замороженных активов западных инвесторов в ответ на реализацию недружественных действий Запада. Он добавил, что со стороны РФ последовал адекватный ответ на недружественные действия западных стран.