Москва, 13 июня, 2024, 20:15 — ИА Регнум. Запад получит болезненный ответ на изъятие доходов с российских активов, заявила 13 июня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Европейского имущества и денежных средств в России, как вы знаете, <…> достаточно, и неминуемые ответные меры будут для Брюсселя крайне болезненными, так что им придётся в первую очередь платить за своё безумие из своего же кошелька», — предупредила она.

Захарова назвала циничным преступлением передачу украденных у России деньги на военную помощь Украине. Она подчеркнула, что Москва обязательно примет ответные меры.

Российский дипломат также прокомментировала сообщения, что страны «Большой семёрки» G7 планируют предоставить Украине кредит в размете $50 млн под залог доходов от замороженных российских активов, которые планируют получить в будущем. Такой шаг не даст Западу ничего хорошего, так как грозит разбалансировкой финансовой системы и разрушительными кризисами, заявила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня Agence France-Presse сообщило, ссылаясь на данные из Елисейского дворца, что лидеры стран G7 пришли к соглашению, что деньги Украине в размере $50 млн выделят в кредит в счёт доходов от замороженных российских активов. По информации издания, с этой инициативой выступили США.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 11 июня сообщил, что о механизме использования российских активов для финансирования Украины объявят на саммите стран G7 в ходе саммита, который пройдёт в Италии с 13 по 14 июня. Он добавил, что американский президент Джо Байден предложит направить активы на приобретение оружия для ВСУ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 июня заявил, что в Кремле будут внимательно следить за происходящим на саммите G7. В марте он предупредил Европу о последствиях, если там решат изъять российские активы. В этом случае европейцы будут рубить сук, на котором сидят, предупредил официальный представитель Кремля.