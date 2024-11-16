Брюссель, 16 ноября, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Лидеры стран «Большой семёрки» (G7) подтверждают свою приверженность «нанесению ущерба России через санкции». Об этом 16 ноября говорится в совместном заявлении глав государств объединения, передаёт Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Страны G7 подтверждают свою приверженность нанесению серьёзного ущерба России через санкции, экспортный контроль и другие действенные меры», — отмечается в заявлении.

Отмечается, что страны G7 будут поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая президент России Владимир Путин заявил, что санкции Запада привели к обратному эффекту и экономика РФ только растёт. Глава государства уточнил, что санкционные меры преследовали цель разрушить Россию изнутри, однако этого не произошло.

27 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что с 2014 года Россия успешно адаптировалась к западным санкциям. Он также подчеркнул, что РФ, лишившись возможности импортировать сельхозпродукцию с Запада, за несколько лет сама стала крупнейшим экспортёром продуктов питания.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим 5 сентября заявил, что Запад не представлял, что Россия будет сопротивляться его давлению и санкциям столь упорно и эффективно. Он подчеркнул, что у РФ есть твёрдая воля и великая история.

Российский предприниматель Алишер Усманов назвал вводимые Западом по политическим мотивам санкции в отношении бизнеса из России «колоссальной ошибкой». Бизнесмен отметил, что в данный момент западные страны добились парадоксально обратного заявленным целям результата от своего санкционного режима, который оказался более вреден для Европы, нежели для России.