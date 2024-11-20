Россия ответила на использование своих доходов от замороженных активов
Силуанов: Россия использует доходы от замороженных активов западных инвесторов
Москва, 21 ноября, 2024, 01:41 — ИА Регнум. Россия воспользуется доходами от замороженных активов западных инвесторов в ответ на реализацию недружественных действий Запада. Об этом 20 ноября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Мы делаем точно так же. Если западные страны приняли решение использовать наши активы и доходы от наших активов, адекватные действия абсолютно реализует и российская сторона. Поэтому у нас тоже заморожены ресурсы западных инвесторов и западных участников финансового рынка, компаний. Доходы от этих активов так же будут использоваться, как и действия тех стран, которые заморозили наши золотовалютные резервы и используют доходы от размещения этих резервов», — сказал глава Минфина в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
Силуанов подчеркнул, что со стороны России последовал адекватный ответ на недружественные действия западных стран.
Как сообщало ИА Регнум, 12 июня Agence France-Presse со ссылкой на данные из Елисейского дворца информировало, что лидеры стран G7 пришли к соглашению о выделении Украине $50 млн в кредит в счёт доходов от замороженных российских активов. По информации издания, с этой инициативой выступили США.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала Западу болезненный ответ на изъятие доходов с замороженных российских активов. Дипломат назвала циничным преступлением передачу украденных у России средств на помощь Киеву.
Президент России Владимир Путин отмечал, что попытки западных стран изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными. Западные страны заморозили активы и валютные резервы России и пытаются подвести юридическую базу под их присвоение, но, несмотря на крючкотворство, воровство останется воровством, подчеркнул глава государства.