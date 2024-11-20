Москва, 21 ноября, 2024, 01:41 — ИА Регнум. Россия воспользуется доходами от замороженных активов западных инвесторов в ответ на реализацию недружественных действий Запада. Об этом 20 ноября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Министр финансов РФ Антон Силуанов

«Мы делаем точно так же. Если западные страны приняли решение использовать наши активы и доходы от наших активов, адекватные действия абсолютно реализует и российская сторона. Поэтому у нас тоже заморожены ресурсы западных инвесторов и западных участников финансового рынка, компаний. Доходы от этих активов так же будут использоваться, как и действия тех стран, которые заморозили наши золотовалютные резервы и используют доходы от размещения этих резервов», — сказал глава Минфина в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Силуанов подчеркнул, что со стороны России последовал адекватный ответ на недружественные действия западных стран.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня Agence France-Presse со ссылкой на данные из Елисейского дворца информировало, что лидеры стран G7 пришли к соглашению о выделении Украине $50 млн в кредит в счёт доходов от замороженных российских активов. По информации издания, с этой инициативой выступили США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала Западу болезненный ответ на изъятие доходов с замороженных российских активов. Дипломат назвала циничным преступлением передачу украденных у России средств на помощь Киеву.

Президент России Владимир Путин отмечал, что попытки западных стран изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными. Западные страны заморозили активы и валютные резервы России и пытаются подвести юридическую базу под их присвоение, но, несмотря на крючкотворство, воровство останется воровством, подчеркнул глава государства.