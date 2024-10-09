Москва, 9 октября, 2024, 07:06 — ИА Регнум. Россия не оставит без ответа удары по своей территории дальнобойным оружием. Это касается не только Украины, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов («Единая Россия»).

ИА Регнум Разрешение Украине бить по России дальнобойными ракетами

«Россия даст адекватный ответ не только Украине, но и тем странам, которые приняли решение о поставке вооружений, военной техники и обеспечении этих ударов», — отметил парламентарий в интервью изданию Lenta.ru.

При этом депутат на стал называть, какие именно последуют удары. Однако противникам мало не покажется, отсидеться в тылу ни у кого не получится, заключил Красов.

Как сообщало ИА Регнум, если западные страны «разрешат» ВСУ использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь территории России, ответные меры уже начнут действовать, отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров. Он напомнил о том, что говорил по данному вопросу президент Владимир Путин. 13 сентября глава государства назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. По его словам, в действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией. Путин подчеркнул, что Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.

25 сентября российский лидер предложил обновить ядерную доктрину страны. Обновлённая редакция предполагает, что агрессия против РФ со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение. Кроме того, нападение на Россию с использованием обычного оружия также может повлечь за собой ядерный ответ, если возникнет критическая угроза суверенитету.