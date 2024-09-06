Оттава, 6 сентября, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Власти Канады поставят Киеву свыше 80 тыс. двигателей для неуправляемых авиационных ракет CRV-7, включая уже списанные, а также 1,3 тыс. боеголовок к этим снарядам. Об этом 6 сентября говорится в заявлении на сайте канадского правительства.

Airman 1st Class Jessi Monte/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Министр [обороны Канады Билл] Блэр также объявил, что Канада передаст Украине и доставит 80 840 дополнительных двигателей для ракет CRV-7 и 1300 боеголовок», — говорится в нём.

Отмечается, что сейчас власти Канады готовят эти двигатели к погрузке и перевезут их в Польшу в течение ближайшего времени. При этом речь идёт о списанных двигателях из запасов военно-воздушных сил страны. Какая часть из этих двигателей уже списана, не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 сентября в минобороны Британии заявили о предоставлении Киеву военной помощи на сумму 162 млн фунтов стерлингов (около $213 млн). В этот пакет помощи войдёт 650 лёгких многоцелевых ракетных систем.

Агентство Reuters 3 сентября сообщило, что Вашингтон близок к тому, чтобы согласовать передачу Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM. Эти ракеты адаптированы к использованию американскими истребителями F-16. Их дальность в зависимости от модификации составляет от 370 до 980 км.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 5 сентября назвала трагифарсом поставки вооружений, включая американские истребители F-16, киевскому режиму. Она также назвала эту ситуацию трагедией, уносящей жизни людей и разрушающей всё.