Бердянск, Запорожская область, 24 ноября, 2024, 02:27 — ИА Регнум. Ракета Storm Shadow, выпущенная ВСУ по торговому порту Бердянска в Запорожской области, попала в пустые бочки из-под топлива, которые планировали утилизировать. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

Киевский режим атаковал порт, по предварительным данным, британской дальнобойной ракетой Storm Shadow. Она попала в несколько бочек, которые были выведены из эксплуатации.

Рогов подчеркнул, что по пустым бочкам из-под топлива удар был нанесён ракетами стоимостью 2,5 млн долларов.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по порту Бердянска управляемой ракетой. Возникли очаги возгорания, их удалось оперативно ликвидировать. Пострадавших в результате удара не было. Работоспособность порта не была нарушена, добавил Балицкий.

31 октября ВСУ совершили террористическую атаку на порт Бердянска с использованием дронов-камикадзе. В результате нападения погибла женщина и получили ранения три человека. Также получили повреждения инфраструктура порта, пять многоквартирных домов, два частных дома, два магазина и здание управления соцзащиты.

В небе над Курской областью ночью 24 ноября подразделения противовоздушной обороны уничтожили две украинские ракеты и 27 беспилотников.