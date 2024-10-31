Бердянск, Запорожская область, 31 октября, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Киевский режим совершил террористическую атаку на порт Бердянска, предположительно, с использованием дрона-камикадзе. Об этом 31 октября сообщила городская администрация.

Николай Тришин/ТАСС

«Сегодня утром преступный киевский режим совершил террористическую атаку на городской порт, предположительно с использованием беспилотников-камикадзе», — говорится в сообщении в Telegram-канала администрации.

Уточняется, что в порту работали силы противовоздушной обороны, все дежурные и оперативные службы прибыли на место террористической атаки.

В администрации Бердянска добавили, что после этого противник начала вброс ложных сообщений в соцсети с целью вызвать панику среди жителей города

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Минобороны рассказали, что в ночь на 31 октября российские силы ПВО обезвредили над территорией России в общей сложности 21 украинский беспилотник. Отмечалось, что восемь дронов нейтрализовали в Ростовской области, в Курской — пять, в Волгоградской — три, в Брянской — два, ещё по одному — в Белгородской и Воронежской областях и над акваторией Чёрного моря.

Вечером 30 октября стало известно, что средства ПВО армии России за сутки перехватили и уничтожили над российской территорией 39 БПЛА. При этом в ночь на 30 октября над Россией было обезврежено 23 дрона.