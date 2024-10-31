Бердянск, Запорожская область, 31 октября, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Спасатели в Бердянске Запорожской области при разборе завалов после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) нашли тело женщины. Об этом 31 октября сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Telegram/Балицкий Евгений

«К сожалению, при разборе завалов найдено тело пожилой женщины. Установлено, что погибла она от осколочного ранения в голову», — написал он в Telegram-канале.

Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибшей и пообещал, что им окажут помощь. От удара украинских войск в городе получили разрушения пять многоквартирных домов, два частных дома, один магазин и здание управления соцзащиты. Также пострадало электроснабжение некоторых районов, его уже восстановили.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ 31 октября нанесли удар по Бердянску с помощью дронов-камикадзе. От удара три человека получили ранения. По последним данным, их жизни ничего не угрожает.

Сохранился обломок одного из дронов, атаковавших Бердянск. На нём написали, что город должен стать украинским или быть в руинах.

Как рассказали жители Бердянска, удар по городу нанесли около 07:00. У многих выбило стёкла в квартирах.