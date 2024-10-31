В Бердянске при разборе завалов после атаки ВСУ нашли тело женщины
Бердянск, Запорожская область, 31 октября, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Спасатели в Бердянске Запорожской области при разборе завалов после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) нашли тело женщины. Об этом 31 октября сообщил глава региона Евгений Балицкий.
«К сожалению, при разборе завалов найдено тело пожилой женщины. Установлено, что погибла она от осколочного ранения в голову», — написал он в Telegram-канале.
Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибшей и пообещал, что им окажут помощь. От удара украинских войск в городе получили разрушения пять многоквартирных домов, два частных дома, один магазин и здание управления соцзащиты. Также пострадало электроснабжение некоторых районов, его уже восстановили.
Как передавало ИА Регнум, ВСУ 31 октября нанесли удар по Бердянску с помощью дронов-камикадзе. От удара три человека получили ранения. По последним данным, их жизни ничего не угрожает.
Сохранился обломок одного из дронов, атаковавших Бердянск. На нём написали, что город должен стать украинским или быть в руинах.
Как рассказали жители Бердянска, удар по городу нанесли около 07:00. У многих выбило стёкла в квартирах.