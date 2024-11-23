Бердянск, Запорожская область, 23 ноября, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Украинские военные нанесли ракетный удар по порту города Бердянска в Запорожской области, сообщил 23 ноября глава региона Евгений Балицкий.

US Department of Defense, Petty Officer 2nd Class Sean Furey

«Противником совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что в результате прилёта образовались очаги возгорания. Их удалось оперативно ликвидировать. Балицкий подчеркнул, что в результате нападения никто не пострадал.

Он также отметил, что удар не отразился на работоспособности порта. Глава региона призвал жителей города сохранять спокойствие.

Кроме того, губернатор предупредил, что возможны повторные атаки, которые готова отразить система противовоздушной обороны (ПВО). Балицкий добавил, что находится на связи с оперативными службами.

Как сообщало ИА Регнум, утром 31 октября ВСУ совершили террористическую атаку на порт Бердянска с использованием дронов-камикадзе. В результате нападения погибла женщина и получили ранения три человека. Также получили повреждения инфраструктура порта, пять многоквартирных домов, два частных дома, два магазина, в том числе цветочный, и здание управления соцзащиты.

Противник также начал вброс ложных сообщений в социальных сетях, чтобы вызвать панику у жителей города. На обломке дрона-камикадзе, который использовался для атаки, было обнаружено послание от ВСУ.